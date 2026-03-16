Iran-Krieg: Trump will mit Kriegsschiffen Handel sichern - wer noch?

Die Folgen des Iran-Kriegs sind weltweit spürbar, auch weil ein wichtiger Handelsweg zum unkalkulierbaren Risiko für Schiffe geworden ist. Trump erwartet Hilfe betroffener Länder. Aber machen die mit?
Berlin - Die Passage der für den Öltransport so wichtigen Straße von Hormus ist wegen drohender Angriffe im Iran-Krieg zum unkalkulierbaren Risiko für Handelsschiffe geworden. US-Präsident Donald Trump setzt nun auf die Hilfe anderer Staaten - und erwartet Unterstützung von China, Frankreich, Japan, Südkorea, Großbritannien und anderen Ländern, die ihr Öl über die Straße von Hormus bekommen. Aber was sagen die Regierungen dieser Staaten dazu - und wie ist die deutsche Position?