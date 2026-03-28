Iran-Krieg: Trump stellt Unterstützung für Nato-Partner infrage

1 Trump stellt Unterstützung für Nato-Verbündete infrage. Foto: Mark Schiefelbein/AP/dpa

US-Präsident Trump teilt nahezu täglich gegen die Nato-Partner aus. Jetzt geht er noch einen Schritt weiter.











Link kopiert



Miami - US-Präsident Donald Trump hat die Unterstützung anderer Nato-Partner durch die USA infrage gestellt. "Wir wären immer für sie da gewesen, aber jetzt, angesichts ihres Verhaltens, müssen wir das wohl nicht mehr, oder?", sagte Trump in Miami. Trump kritisierte das Bündnis scharf dafür, dass es den USA im Krieg mit dem Iran nicht zur Seite stehe. "Ich glaube, es war ein gewaltiger Fehler, dass die Nato einfach nicht da war."