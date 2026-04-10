Öl und Gas sollen wieder durch die Straße von Hormus auf den Weltmarkt gebracht werden. Das war eine Bedingung des US-Präsidenten für die Waffenruhe im Iran-Krieg. Das Problem ist die Umsetzung.
Washington - Der Iran hält sich nach Ansicht von US-Präsident Donald Trump nicht an das Abkommen für eine befristete Waffenruhe, das eine Öffnung der Straße von Hormus für die Schifffahrt vorsieht. Iran leiste mit Blick auf Öltransporte durch die Meerenge "sehr schlechte Arbeit", die man auch als "unredlich" bezeichnen könne, schrieb der Republikaner auf der Plattform Truth Social. Er kritisierte weiter: "Das ist nicht die Vereinbarung, die wir getroffen haben!"