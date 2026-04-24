Der US-Präsident drohte dem Iran mit der Auslöschung einer ganzen Zivilisation. Doch einen Atomwaffeneinsatz des US-Militärs müsse niemand befürchten, beteuert er. Schon die Frage danach sei «dumm».

Washington - US-Präsident Donald Trump schließt einen Einsatz von Atomwaffen im laufenden Krieg mit dem Iran aus und hält ihn auch ganz generell für unzulässig - egal durch welches Land. Bei einem Auftritt im Weißen Haus entgegnete er auf eine entsprechende Reporterfrage: "Nein, ich würde sie nicht einsetzen. Eine Atomwaffe sollte niemals von irgendjemandem eingesetzt werden dürfen."

Allein schon die Frage, ob er einen Atombombenabwurf auf den Iran erwägen würde, sei "dumm", befand Trump. "Wofür bräuchte ich eine Atomwaffe, wenn wir sie schon auf ganz konventionellem Wege auch ohne komplett dezimiert haben?" Unklar blieb, wen oder was genau er mit "sie" meinte - die iranische Führung, ihre Streitkräfte, das Waffenarsenal des Irans oder all das zusammen.

Befürchtungen vor einem möglichen Einsatz von Atomwaffen hatte Trump Anfang April selbst geschürt, indem er eine selbst für seine Verhältnisse drastische Drohung an den Iran richtete: "Eine ganze Zivilisation wird heute Nacht untergehen, um nie wieder zurückzukehren", schrieb er auf der Plattform Truth Social - womit er international scharfe Kritik auslöste.

Nur die USA haben Atomwaffen im Krieg eingesetzt

Ob und unter welchen Voraussetzungen Atomwaffen zum Einsatz kommen können, haben Atommächte in Leitlinien ("Doktrinen") formuliert. Die USA taten dies zuletzt 2022 unter Trumps Vorgänger Joe Biden. Der russische Präsident Wladimir Putin billigte 2024 neue Grundsätze für den Einsatz von Atomwaffen.

Zum Ende des Zweiten Weltkrieges hatten die USA 1945 Atombomben auf die japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki abgeworfen. Es waren die ersten - und bislang einzigen - Atomwaffenangriffe der Kriegsgeschichte.

Was sind taktische und strategische Atomwaffen?

Generell werden Atomwaffen in unterschiedliche Klassen eingeteilt, die sich nach dem Ziel eines Einsatzes, der Sprengkraft und auch der Reichweite des Trägersystems unterscheiden. Taktische Atomwaffen sind für einen begrenzten Einsatz gegen Gegner in einem laufenden Gefecht bestimmt und haben eine geringere Sprengkraft als strategische Atomwaffen. Sie sind in der Regel zum Einsatz auf Kurz- und Mittelstreckensystemen vorgesehen.

Dagegen dienen strategische Atomwaffen mit ihrer noch weit größeren Zerstörungskraft vor allem der Abschreckung und umfassenden Vernichtung weit entfernter Ziele des Gegners. Sie können mit ballistischen Interkontinentalraketen ins Ziel gebracht werden.