Der US-Präsident drohte dem Iran mit der Auslöschung einer ganzen Zivilisation. Doch einen Atomwaffeneinsatz des US-Militärs müsse niemand befürchten, beteuert er. Schon die Frage danach sei «dumm».
Washington - US-Präsident Donald Trump schließt einen Einsatz von Atomwaffen im laufenden Krieg mit dem Iran aus und hält ihn auch ganz generell für unzulässig - egal durch welches Land. Bei einem Auftritt im Weißen Haus entgegnete er auf eine entsprechende Reporterfrage: "Nein, ich würde sie nicht einsetzen. Eine Atomwaffe sollte niemals von irgendjemandem eingesetzt werden dürfen."