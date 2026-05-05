1 Die Operation "Gewaltiger Zorn" ist laut US-Außenminister Rubio beendet. Foto: Mark Schiefelbein/AP/dpa

Im Iran-Krieg herrscht derzeit eine Waffenruhe. Geht die US-Offensive gegen die Islamische Republik nun weiter oder nicht? US-Außenminister Rubio legt seinen Standpunkt dar.











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Washington - Der US-Militäreinsatz gegen den Iran ist nach Worten des amerikanischen Außenministers Marco Rubio bereits beendet. "Die Operation "Gewaltiger Zorn" ist abgeschlossen. Wir haben die Ziele dieser Operation erreicht", sagte er bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus. US-Präsident Donald Trump habe den Kongress entsprechend darüber in Kenntnis gesetzt. "Diese Phase haben wir hinter uns. (...) Jetzt widmen wir uns dem "Projekt Freiheit"." Mit dieser Initiative wollen die USA die Straße von Hormus wieder für den Schiffsverkehr und damit für den weltweiten Ölhandel öffnen.