Rettung im Iran: Was bekannt ist - und was nicht

1 US-Präsident Trump macte die erfolgreiche Rettung des im Iran vermissten US-Offiziers bekannt. (Archivbild) Foto: Alex Brandon/AP/dpa

Das US-Militär rettet in einer riskanten Mission einen vermissten Offizier aus feindlichem Gebiet. US-Präsident Donald Trump will sich noch mal zu dem Einsatz äußern. Welche Fragen sind noch offen?











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Washington - US-Präsident Donald Trump beschreibt die Rettung des im Iran nach dem Abschuss eines Kampfjets vermissten US-Soldaten wie Szenen aus einem Hollywoodfilm. Immer mehr Details kommen ans Licht. Am Montag (19.00 Uhr MESZ) will Trump mit dem Militär eine Pressekonferenz im Weißen Haus dazu geben. Was zum jetzigen Zeitpunkt bekannt ist - und was nicht.