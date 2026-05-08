Iran-Krieg: Neue Angriffe in Straße von Hormus – Waffenruhe wankt

In der Straße von Hormus tauschen die USA und der Iran Feuer aus. Dies gefährdet nicht nur die brüchige Waffenruhe, sondern könnte auch laufende diplomatische Bemühungen zum Scheitern bringen.
Teheran/Washington - Der Iran und die USA haben sich trotz einer Waffenruhe gegenseitig angegriffen. Der Iran attackierte US-Militärschiffe in der Meerenge mit Raketen und Schnellbooten, die USA griffen Ziele auf dem iranischen Festland an. Unklar blieb, wer zuerst das Feuer eröffnete. Auch die Vereinigten Arabischen Emirate meldeten neue iranische Angriffe. US-Präsident Donald Trump forderte Teheran unter Drohungen auf, "schnell" eine Friedensvereinbarung zu unterzeichnen. Die Feuerpause gelte aber trotz der Angriffe weiter.