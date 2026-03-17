Der Kanzler äußert sich öffentlich so kritisch wie selten zum Kurs von US-Präsident Trump im Iran-Krieg. Ist das durchzuhalten?
Berlin - Es sind klare, harte Worte, die sich manche wohl schon früher vom Bundeskanzler gegenüber dem US-Präsidenten gewünscht haben. "Dieser Krieg ist nicht Angelegenheit der Nato", sagt Friedrich Merz am Montagabend mit ernstem Gesichtsausdruck im Kanzleramt in Berlin in Richtung Donald Trump. Die Nahost- und Golf-Region dürfe "nicht in einen ewigen Krieg mit unklaren Zielen hineinschlittern", warnt der Kanzler bei einem Treffen mit dem niederländischen Ministerpräsidenten Rob Jetten.