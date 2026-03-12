Iran-Krieg: Irans neuer oberster Führer fordert Rache für Kriegsopfer

Modschtaba Chamenei folgt als neuer oberster Führer im Iran auf seinen getöteten Vater. Tagelang blieb es still um ihn. Nun lässt er eine Rede im Staatsfernsehen verlesen.
Teheran - Irans neuer Religionsführer und Staatsoberhaupt Modschtaba Chamenei hat in einer ersten Stellungnahme Rache für die Opfer im Krieg gegen die USA und Israel gefordert. Der 56-jährige Kleriker betonte die Notwendigkeit von Vergeltung, insbesondere für die bei einem Luftangriff getöteten Schülerinnen, wie es in einer Erklärung des Geistlichen hieß, die im Staatsfernsehen verlesen wurde. Gleichzeitig feuerten Irans Streitkräfte eine neue Welle von Raketen auf Israel.