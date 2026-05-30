US-Präsident Donald Trump sprach im Zuge des Iran-Kriegs von «neuen und vernünftigeren» Kräften in Teheran. Dafür erntete er Spott. Wer sind die neuen (und alten) Entscheider?
Teheran - In Washington klang es zeitweise so, als habe der Krieg im Iran einen politischen Neuanfang erzwungen. US-Präsident Donald Trump sprach von "neuen und vernünftigeren" Kräften in Teheran, ohne sie zu benennen. Dafür erntete die US-Regierung Spott, auch aus Teilen der iranischen Protestbewegung, die noch Anfang des Jahres gegen ihre autoritäre Führung auf die Straße gegangen war. Der Blick auf die neuen Machtfiguren zeigt ein klares Bild: Sie stammen aus jenem Apparat, der die Islamische Republik seit Jahrzehnten trägt. Ein Überblick: