Iran-Krieg: Iran droht nach Trump-Ultimatum mit Vergeltung

Trump verschärft seinen Drohungen Richtung Teheran. Wird der Iran die Straße von Hormus bis Dienstag tatsächlich freigeben - oder droht eine weitere Gewaltspirale?
Berlin - Mit einem Ultimatum von US-Präsident Donald Trump an den Iran droht eine weitere Ausweitung des Krieges am Persischen Golf. Sofern der Iran nicht innerhalb von 48 Stunden die Straße von Hormus vollständig öffne, würden die USA Irans Kraftwerke angreifen und zerstören, "beginnend mit dem größten!", kündigte Trump in der Nacht zum Sonntag mitteleuropäischer Zeit an.