Iran-Krieg: Iran bereitet Beisetzung von Chamenei vor

1 Chamenei war am ersten Tag des Krieges bei einem israelischen Luftangriff auf seinen Amtssitz in Teheran getötet worden. (Archivbild) Foto: Vahid Salemi/AP/dpa

Drei Monate nach Chameneis Tötung äußert sich erstmals ein Politiker im Iran zum geplanten Begräbnis und den Trauerfeiern in mehreren Städten.











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Teheran - Mehr als drei Monate nach der Tötung des iranischen Staatsoberhaupts Ajatollah Ali Chamenei gibt es erstmals Äußerungen zu seinem geplanten Begräbnis. Die Beerdigung sei für den Beginn des islamischen Trauermonats Muharram geplant, sagte der stellvertretende Teheraner Bürgermeister Amin Tawakolisadeh, wie iranische Medien berichteten. Ein Datum wäre somit ab Mitte Juni möglich.