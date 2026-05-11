Trump ist über die Antwort Irans auf den US-Friedensvorschlag empört. Seine Drohungen scheinen in Teheran nicht zu wirken. Ein Kompromiss für ein Ende des Kriegs ist nicht in Sicht.
Washington - Bei den Verhandlungen für eine diplomatische Lösung des Iran-Kriegs ist weiter kein Durchbruch in Sicht. US-Präsident Donald Trump hält die jüngste Antwort des Irans auf den US-Vorschlag zur Beendigung des Krieges für "völlig inakzeptabel". Er sprach auch weitere Drohungen gegen die Islamische Republik aus. In Teheran zeigte man sich davon erneut unbeeindruckt.