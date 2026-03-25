Iran-Krieg: Henkel-Chef hält Preiserhöhungen für unvermeidlich

Der Iran-Krieg könnte die Verbraucherpreise steigen lassen. Auch Hersteller Henkel stellt sich auf steigende Kosten ein. Es helfe nicht, mit Preiserhöhungen zu lang zu warten, sagt Konzernchef Knobel.
Düsseldorf - Kunden müssen auch bei Produkten des Konsumgüterkonzerns Henkel infolge des Iran-Kriegs mit steigenden Preisen rechnen. "Wenn sich unsere Herstellkosten drastisch erhöhen, müssen wir diese Kosten weitergeben", sagte Vorstandschef Carsten Knobel im Gespräch mit dem "Handelsblatt". "Es hilft nicht, mit Preiserhöhungen zu lang zu warten. Man kommt umso stärker unter Druck, je später man reagiert."