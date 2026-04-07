In die Höhe schnellende Öl- und Gaspreise infolge des Iran-Kriegs belasten die Weltwirtschaft. Warum laut Energieexpertin Kemfert nur der Ausstieg aus fossilen Energien langfristig schützt.
Berlin - Wirtschaftswissenschaftlerin Claudia Kemfert spricht angesichts des Iran-Kriegs und seiner Folgen von der schwersten fossilen Energiekrise unserer Zeit. "Die Aussage des Chefs der Internationalen Energieagentur, wonach die Welt noch nie eine Unterbrechung der Energieversorgung im derzeitigen Ausmaß erlebt habe, klingt drastisch, stimmt aber", sagte die Energieexpertin des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) laut Mitteilung.