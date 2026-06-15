Iran-Krieg: Die Stolpersteine beim Abkommen zwischen den USA und Iran

Die Umsetzung des Gaza-Abkommens steckt fest, Israel will seine Truppen nicht aus dem Libanon abziehen. Droht dem Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran das gleiche Schicksal?
Washington/Teheran/Beirut/Tel Aviv - Das Misstrauen zwischen den USA und dem Iran ist groß. Zwei Monate lang verhandelten sie, um die militärische Auseinandersetzung zu stoppen und die Straße von Hormus wieder für den Schiffsverkehr zu öffnen. Am Freitag soll in Genf eine Rahmenvereinbarung unterzeichnet werden. Danach folgt der schwierigste Teil – die Umsetzung. Es gibt viele Stolpersteine und Störfeuer.