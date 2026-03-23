Iran-Krieg: Deutsche Reeder warnen vor realer Gefahr für Seeleute

Im Persischen Golf stecken mehr als 20.000 Seeleute auf Handelsschiffen fest – das Risiko, beschossen zu werden, ist laut Reederverband «real». Was das für die Crews bedeutet.
Hamburg - Der Verband deutscher Reeder (VDR) ist wegen des Iran-Kriegs in großer Sorge ob der Sicherheit der Handelsschifffahrt im Persischen Golf. Seit Beginn des Kriegs Ende Februar sitzen in der Region mehr als 2.000 Handelsschiffe mit rund 20.000 Seeleuten fest, wie VDR-Präsidentin Gaby Bornheim in Hamburg sagte. Darunter seien mindestens 50 Schiffen von zehn deutschen Reedereien mit etwa 1.000 Seeleuten an Bord. Rund 20 Handelsschiffe seien bereits attackiert worden. "Es hat Verletzte und Tote gegeben."