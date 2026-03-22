Iran-Krieg: Das Hormus-Ultimatum - Welche Folgen hat Trumps Drohung?

Der Konflikt um die Straße von Hormus spitzt sich zu. Trump droht mit Angriffen auf Irans Stromerzeugung, Teheran kontert mit Warnungen an die Golfstaaten. Was nun auf dem Spiel steht.
Teheran - Die Drohung von US-Präsident Donald Trump, iranische Kraftwerke zu zerstören, markiert eine neue Eskalationsstufe im Iran-Krieg. Dabei geht es Trump um die für den Öl- und Gashandel wichtige Straße von Hormus, die der Iran faktisch blockiert. 48 Stunden habe Teheran Zeit, um die Meerenge zugänglich zu machen, warnte Trump. Das Ultimatum würde in der Nacht zu Dienstag deutscher Zeit ablaufen.