Iran-Krieg: Angriffe und scharfe Rhetorik sind gefährliche Rituale

Die USA und der Iran wollen vor einem Abschluss der Verhandlungen über ein Kriegsende ihre Anhänger noch einmal beeindrucken.

Wenn der Iran die geplante Einigung mit den USA nicht bald unterzeichne, „werden wir sie in Grund und Boden bombardieren“, sagt Donald Trump. „Wir verwandeln die ganze Region in eine Hölle“, warnt Brigadegeneral Madschid Mussawi von der iranischen Revolutionsgarde. USA und Iran drohen sich nach den jüngsten Luft- und Raketenangriffen auf Ziele im Iran und amerikanische Militärstützpunkte am Golf und in Jordanien mit einem neuen Krieg. Angriffe und Rhetorik sind Rituale, mit denen Washington und Teheran vor Abschluss der Verhandlungen über ein Kriegsende ihre Anhänger beeindrucken wollen.

Angriff auf amerikanische Stützpunkte in Bahrain, Kuwait und Jordanien

Die USA griffen vor allem iranische Raketen- und Radaranlagen entlang der Straße von Hormus an: Dem Iran soll klargemacht werden, dass Amerika die militärische Kontrolle der Iraner über die Meerenge lockern kann, wenn es will. Gleichzeitig verkündete Trump, den USA sei es gelungen, trotz der iranischen Sperre viel Öl durch die Wasserstraße zu bugsieren. Der Iran griff amerikanische Stützpunkte in Bahrain, Kuwait und Jordanien an. Teheran verzichtete aber auf neue Bombardements von Flughäfen sowie Öl- und Gasanlagen am Golf – ein Zeichen dafür, dass das Regime die Konfrontation mit den USA begrenzen will.

Die Nahost-Nachrichtenseite Amwaj berichtete, dank des Einsatzes von Katar sei der Entwurf für eine Einigung fertig. Auf iranischer Seite fehlt demnach noch die Zustimmung des nationalen Sicherheitsrates, in dem die wichtigsten Politiker und Militärs der Islamischen Republik sitzen.

US-Forderung: Iran soll auf Atomwaffen verzichten

In den USA hat Trump das letzte Wort. Der Präsident strebt den Abschluss eines Kurz-Memorandums an, in dem sich der Iran zum bereit erklärt. Dafür soll Teheran zumindest einen Teil der eingefrorenen Auslandsguthaben erhalten. Anschließend wollen USA und Iran zweimonatige Verhandlungen über konkrete Begrenzungen des iranischen Atomprogramms aufnehmen. Laut der „New York Times“ will Trump eine bis zu 20-jährige Pause bei der iranischen Urananreicherung, eine Verdünnung des iranischen Vorrats von 440 Kilogramm an hochangereichertem Uran, den Abbau iranischer Atomanlagen und völlige Bewegungsfreiheit für internationale Atominspektoren im Iran durchsetzen.

US--Präsident Trump hat in den USA beim Iran-Krieg das letzte Wort. Foto: AFP

Trump könnte ein solches Ergebnis als Erfolg verkaufen, weil die Bestimmungen teilweise strenger wären als unter dem Atomabkommen seines Vorgängers Barack Obama. Zudem rechnet der Präsident im Fall einer Einigung mit einem raschen Rückgang der Ölpreise und der Inflation in den USA.

Auch die iranische Führung wird von wirtschaftlichen und sozialen Problemen zu einer Einigung getrieben. Wie der Iran-Experte Alex Vatanka vom Nahost-Institut in Washington beobachtet hat, geben einige Mitglieder der Elite zu bedenken, dass militärische Stärke nicht alles ist. Dazu passen laut Vatanka die Warnungen von Regimechef Khamenei vor inneren Spannungen im Iran. „Diese Betonung ist vielsagend“, meint Vatanka. „Sie zeigt: Die Führung hat verstanden, dass militärische Erfolge und nationale Stärke nicht ein und dasselbe sind.“ Der Iran braucht die Einigung mit Trump.