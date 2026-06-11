Iran-Krieg: Angriffe und scharfe Rhetorik sind gefährliche Rituale

Die USA und der Iran wollen vor einem Abschluss der Verhandlungen über ein Kriegsende ihre Anhänger noch einmal beeindrucken.
Wenn der Iran die geplante Einigung mit den USA nicht bald unterzeichne, „werden wir sie in Grund und Boden bombardieren“, sagt Donald Trump. „Wir verwandeln die ganze Region in eine Hölle“, warnt Brigadegeneral Madschid Mussawi von der iranischen Revolutionsgarde. USA und Iran drohen sich nach den jüngsten Luft- und Raketenangriffen auf Ziele im Iran und amerikanische Militärstützpunkte am Golf und in Jordanien mit einem neuen Krieg. Angriffe und Rhetorik sind Rituale, mit denen Washington und Teheran vor Abschluss der Verhandlungen über ein Kriegsende ihre Anhänger beeindrucken wollen.