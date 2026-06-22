Iran-Konflikt: Trump kritisiert vor Rutte-Besuch europäische Nato-Partner

Kurz vor dem Besuch von Nato-Chef Rutte erhöht Trump den Druck auf europäische Verbündete. Einmal mehr wirft der US-Präsident mehreren Nato-Staaten mangelnde Unterstützung vor.
Washington - Kurz vor einem Besuch von Nato-Generalsekretär Mark Rutte in Washington hat US-Präsident Donald Trump mehreren europäischen Verbündeten erneut mangelnde Unterstützung vorgeworfen. Die USA hätten über Jahre enorme Summen für den Schutz Europas ausgegeben, sagte Trump im Weißen Haus. Als Washington selbst Hilfe erbeten habe gegen den Iran, seien wichtige Partner jedoch nicht für die Vereinigten Staaten da gewesen.