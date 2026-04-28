In den stockenden Verhandlungen mit den USA hat die Führung in Teheran einen neuen Vorstoß gemacht: Die Straße von Hormus soll geöffnet werden, die Frage des Atomprogramms vertagt werden.
Washington/Teheran - US-Präsident Donald Trump sieht Teherans jüngsten Vorschlag für ein Ende des Iran-Kriegs übereinstimmenden Medienberichten zufolge skeptisch. Er habe den Vorschlag zwar nicht direkt abgelehnt, aber er hege Zweifel an der Aufrichtigkeit der iranischen Führung, berichtete das "Wall Street Journal" unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die "New York Times" berichtete ebenfalls, Trump sei mit dem Vorschlag nicht zufrieden.