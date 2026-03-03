Iran-Konflikt: Lehrerin aus Kiel nach Urlaubsreise in Dubai gestrandet

Nach dem Familienurlaub sitzt eine Lehrerin aus Kiel mit ihren Eltern in Dubai fest. Was sie über die Situation am Flughafen und die Explosionen in der Stadt berichtet.
Kiel - Unter den im Nahen Osten gestrandeten deutschen Urlaubern sind auch eine Lehrerin aus Kiel und ihre Eltern. "Wir waren auf dem Rückweg aus Sri Lanka am Samstag und wollten umsteigen in Dubai", sagte die Lehrerin der Deutschen Presse-Agentur. "Und das ist eben nicht passiert, sondern wir haben lange am Flughafen gewartet und dann irgendwann war klar, es fliegt gar nichts mehr."