Iran-Konflikt: Ein Schlag der USA gegen den Iran ist jederzeit möglich

Die Vereinigten Staaten von Amerika haben gegen den Iran die größte Luftstreitmacht seit der Invasion des Irak 2003 in Stellung gebracht.

Die Militärmacht der USA in der Region sendet ein klares Signal an die Führer in Teheran: Es wird ernst. Und zwar anders als bei der Operation „Midnight Hammer“ gegen Irans Nuklearanlagen im Juni. Diese dauerte zwölf Tage. Trump erklärte damals, vom Atomprogramm Irans sei wenig übrig. Der Präsident führt nun erneut die Arbeit an Nuklearwaffen als Rechtfertigung für einen möglichen Angriff ins Feld. Das bestätigt jene Experten, die nach Auswertung der Schäden an der Nachhaltigkeit der Aktion gezweifelt hatten.

Eine deutlich größere Streitmacht Dieses Mal haben die USA eine deutlich größere Streitmacht in der Region zusammengezogen, mit der Trump über Wochen Ziele verfolgen könnte. Die Machtdemonstration beruht auf dem Aufmarsch von zwei Flugzeugträgergruppen. Die USS Abraham Lincoln operiert seit Wochen in der Region. Ihr gesellt sich nun die USS Gerald R. Ford hinzu, die am Mittwoch Gibraltar passierte. Das größte US-Kriegsschiff wird am Wochenende oder Anfang nächster Woche im Mittelmeer eintreffen. Die USS Ford bezieht zunächst vor der Küste Israels Position, um israelische Städte zu schützen.

Entscheidend für einen längeren Luftkrieg sind dutzende Tankflugzeuge

Begleitet werden die Träger von Zerstörern, Kreuzern und U-Booten. Diese Begleitschiffe sind mit Abwehrsystemen gegen Raketen ausgerüstet. In den vergangenen Tagen haben die USA auch mehr als 50 Kampfflugzeuge in Richtung Naher Osten verlegt. Darunter sind hochmoderne F-35- und F-22-Tarnkappenjäger sowie F-16-Kampfjets.

Unsere Empfehlung für Sie USA Trump privatisiert die US-Außenpolitik Statt erfahrener Diplomaten setzt Trump seinen Schwiegersohn Jared Kushner und den Geschäftsfreund Steve Witkoff als seine verlängerten Arme ein.

Entscheidend für einen längeren Luftkrieg sind dutzende Tankflugzeuge, die das US-Zentralkommando eilig in die Region beordert hat. Hinzu kommen Kommando- und Kontrollflugzeuge, die für die Koordinierung großer Luftkampagnen unverzichtbar sind. Auch B-2-Tarnkappenbomber sind in erhöhter Alarmbereitschaft. Das Pentagon hat zudem zusätzliche Luftabwehrsysteme in die Region verlegt, die ballistische Raketen in großer Höhe abwehren können. Diese Waffensysteme sollen die 30 000 bis 40 000 US-Soldaten schützen, die über acht permanente Stützpunkte im Nahen Osten verteilt sind.

Von der Durchsetzung von Demokratie ist nicht mehr die Rede

Hochrangige Regierungsmitarbeiter sagten gegenüber US-Medien, diese Feuerkraft gebe den USA die Option, einen wochenlangen Luftkrieg gegen den Iran zu führen.

Nicht entschieden hat Trump laut Weißem Haus, was das Ziel eines Militärschlags sein könnte. Geht es um das Atomprogramm, das Arsenal an iranischen Kurz- und Langstreckenraketen oder den Sturz des Regimes? Von der Durchsetzung von Demokratie und Menschenrechten ist nicht mehr die Rede, seit Trump die iranische Opposition mit einem nicht eingehaltenen Hilfsversprechen enttäuscht hatte.

Der US-Präsident stand in den vergangenen Wochen in engem Kontakt mit Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, der die USA seit Jahren dazu drängt, militärisch gegen den Iran aktiv zu werden. Die israelischen Streitkräfte befinden sich seit Wochen in erhöhter Alarmbereitschaft.

Trumps Risiko wäre hoch

So ernst die Lage für den Iran auch wird, das Risiko, das Trump mit einem Militärschlag einginge, wäre hoch. Verglichen mit der Streitmacht, die Amerika vor der Irak-Invasion zusammenzog, handelt es sich um überschaubare Kapazitäten. 2003 operierten bis zu sechs Flugzeugträger in der Region.

Trumps beeindruckende Streitmacht könnte zu klein sein

Der Iran, dreimal so groß ist wie Irak, schaut nicht untätig zu, sondern bereitet Vergeltungsschläge gegen Israel und US-Streitkräfte in der Region vor. Je nachdem, für welchen Kurs sich Trump entscheidet, könnte selbst Trumps beeindruckende Streitmacht zu klein sein.

Unsere Empfehlung für Sie Sicherheitskonferenz in München Die zwei Seiten von Amerika Das prägende Thema der Münchner Sicherheitskonferenz war das Verhältnis der Europäer zu den USA. Auch in der Ära Donald Trump ist das vielschichtiger als man oft denkt.

Ganz zu schweigen von den politischen Kosten eines Präsidenten, der im Wahlkampf versprochen hatte, die USA aus Kriegen herauszuhalten. Allein im ersten Amtsjahr gab Trump den Befehl für sieben Militärschläge gegen souveräne Staaten. Ein lang anhaltender Konflikt mit dem Iran dürfte nach Einschätzung vieler Analysten in Teilen seiner MAGA-Bewegung nicht gut ankommen – ein Risiko im Jahr der Zwischenwahlen.