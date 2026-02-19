Iran-Konflikt: Ein Schlag der USA gegen den Iran ist jederzeit möglich

Die Vereinigten Staaten von Amerika haben gegen den Iran die größte Luftstreitmacht seit der Invasion des Irak 2003 in Stellung gebracht.
Die Militärmacht der USA in der Region sendet ein klares Signal an die Führer in Teheran: Es wird ernst. Und zwar anders als bei der Operation „Midnight Hammer“ gegen Irans Nuklearanlagen im Juni. Diese dauerte zwölf Tage. Trump erklärte damals, vom Atomprogramm Irans sei wenig übrig. Der Präsident führt nun erneut die Arbeit an Nuklearwaffen als Rechtfertigung für einen möglichen Angriff ins Feld. Das bestätigt jene Experten, die nach Auswertung der Schäden an der Nachhaltigkeit der Aktion gezweifelt hatten.