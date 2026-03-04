Krieg im Nahen Osten: Erster Rückholflug für gestrandete Touristen soll abheben

Plötzlich verhindert der Iran-Krieg den Rückflug aus dem Urlaub. Notfallpläne laufen an. Die ersten Touristen sind mittlerweile zurückgekehrt, weitere sollen folgen. Wie geht es weiter?
Frankfurt/Dubai/Berlin - Für in Nahost gestrandete Deutsche ist es ein Hoffnungsschimmer: Heute will die Bundesregierung ihre Rückholaktion für Kinder, Kranke und Schwangere starten. Nach den Worten von Außenminister Johann Wadephul (CDU) ist ein erster Flug nach Maskat geplant, mit dem Menschen aus der Hauptstadt des Oman geholt werden sollen. Bereits am Dienstag kamen Urlauber mit den ersten Linienmaschinen nach Deutschland. Die Erleichterung bei den Passagieren war groß.