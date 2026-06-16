Iran: Irans Opposition ist enttäuscht

Die Demonstranten forderten den Regimewechsel und schwenkten die iranische Nationalfahne mit Löwe und Sonne – die Flagge aus der Zeit vor der islamischen Revolution von 1979. Einige trugen T-Shirts mit der Aufschrift „Free Iran“, andere riefen: „Die Mannschaft der Mullahs ist nicht meine Mannschaft.“ Iranische Regimegegner in Los Angeles nutzten das WM-Auftaktspiel der iranischen Fußballnationalmannschaft gegen Neuseeland, um gegen die Islamische Republik zu protestieren. Der Weltverband Fifa hat die iranische Löwen-Fahne als politisches Symbol aus den WM-Stadien verbannt, doch einige Exil-Oppositionelle schmuggelten die Flagge durch die Sicherheitskontrollen. Sie hielten die Fahne während der iranischen Nationalhymne vor dem Spiel und nach den zwei Treffern der Neuseeländer beim 2-2-Unentschieden in die Höhe.

Das Mullah-Regime ist stärker denn je Mehr als solche Protestaktionen bleibt der iranischen Exil-Opposition nach der Einigung zwischen den USA und dem Iran auf ein Ende des Krieges nicht. Zu Kriegsbeginn im Februar versprach US-Präsident Donald Trump, das theokratische Regime in Teheran zu stürzen, und rief die Iraner zum Aufstand auf. Doch knapp vier Monate später ist die Diktatur der Kleriker und Militärs in Teheran stärker als vorher und kann mit Milliardeneinnahmen aus dem Ölexport rechnen, weil Trump die Sanktionen gegen den Iran aufhebt.

Für Regimegegner wie Reza Pahlavi, den 65-jährigen Sohn des letzten Schahs, platzt damit ein Traum. Als USA und Israel ihren Angriffskrieg auf den Iran begannen, glaubte Pahlavi, dass für das theokratische Regime in Teheran die letzte Stunde geschlagen habe. Mehrmals kündigte er seine baldige Rückkehr nach Teheran an, um dort die Regierung zu übernehmen und den Übergang zur Demokratie zu leiten. Dass Trump sich mit den Mullahs auf ein Ende des Krieges geeinigt hat, ist für Pahlavi und seine Anhänger eine Katastrophe.

Kriegsverlauf und vorläufiges Ende des Konflikts seien problematisch für die Exil-Opposition und besonders für Pahlavi, sagte der Iran-Experte Arman Mahmoudian von der Universität Süd-Florida unserer Zeitung. Pahlavi und seine Anhänger hätten den Krieg als Beginn der Befreiung ihrer Heimat vom Joch der Mullahs gefeiert. „Aber so ist es nicht gekommen“, sagte Mahmoudian. Im Krieg seien zwar Führungspersönlichkeiten wie der langjährige Regimechef Ali Khamenei getötet worden, doch größere politische Veränderungen gebe es in Teheran nicht.

Keine Hilfe aus den USA

Das wirft auch die Frage nach Pahlavis politischer Bedeutung auf, wie Mahmoudian meint. Schon während des Krieges fiel auf, dass Trump eine Begegnung mit dem früheren Kronprinzen ablehnte, weil er ihm den Regimewechsel im Iran nicht zutraute. Jetzt wachsen erst recht die Zweifel am Einfluss der iranischen Regierungsgegner im Iran und in Washington.

Pahlavi gibt die Hoffnung nicht auf und kritisiert Trumps Einigung mit den Mullahs. „Jede Vereinbarung mit dem Regime wird am Ende scheitern“, sagte er der „Times“ in London. Die Islamische Republik werde weiterhin „die Welt erpressen“ und unschuldige Menschen im Iran unterdrücken.

Im Januar hatte ein landesweiter Aufstand die Herrschaft des Regimes erschüttert, doch als die Mullahs tausende Demonstranten erschießen ließen, brach der Protest in sich zusammen. Schon damals versprach Trump amerikanische Hilfe für die Opposition und ermunterte die Iraner, weiter auf die Barrikaden zu gehen. Die Hilfe blieb aus.

Nun, da sich Trump mit dem Regime geeinigt hat und iranische Spitzenpolitiker sogar als „sehr gute Verhandler“ lobt, kann die Opposition erst recht keine Unterstützung der USA mehr erwarten. Nach Berichten der „New York Times“ und anderer Medien sind viele Iraner vor allem froh, dass der Krieg vorbei ist. In den Bombardements starben nach offiziellen Angaben mehr als 3000 Menschen, darunter über hundert Kinder, die bei einem US-Luftangriff auf ihre Schule getötet wurden.

Neue Proteste sind nicht zu erwarten, denn das Regime schüchtert die Regierungsgegner mit Hinrichtungen und Festnahmen ein. Die Organisation Iran Human Rights mit Sitz in Norwegen zählte während des Krieges von Ende Februar bis Anfang April durchschnittlich eine Hinrichtung alle zwei Tage. Im vergangenen Jahr wurden laut Amnesty International mehr als 2100 Menschen im Iran gehenkt. In diesem Jahr wird die Zahl ebenfalls sehr hoch sein.

Das Regime beschwor im Krieg die Einheit der Nation und stellte Regierungsgegner als Landesverräter hin. Die Justiz begründet eine neue Welle von Festnahmen mit dem Kampf gegen angebliche Staatsfeinde. Mehr als 6500 Menschen sind nach offiziellen Angaben seit Kriegsbeginn unter dem Vorwurf von Spionage und Verrat festgenommen worden.