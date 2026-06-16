Iran: Irans Opposition ist enttäuscht

Ex-Kronprinz Reza Pahlavi erwartet das Scheitern des ausgehandelten Deals von US-Präsident Donald Trump mit dem Regime in Teheran.
Die Demonstranten forderten den Regimewechsel und schwenkten die iranische Nationalfahne mit Löwe und Sonne – die Flagge aus der Zeit vor der islamischen Revolution von 1979. Einige trugen T-Shirts mit der Aufschrift „Free Iran“, andere riefen: „Die Mannschaft der Mullahs ist nicht meine Mannschaft.“ Iranische Regimegegner in Los Angeles nutzten das WM-Auftaktspiel der iranischen Fußballnationalmannschaft gegen Neuseeland, um gegen die Islamische Republik zu protestieren. Der Weltverband Fifa hat die iranische Löwen-Fahne als politisches Symbol aus den WM-Stadien verbannt, doch einige Exil-Oppositionelle schmuggelten die Flagge durch die Sicherheitskontrollen. Sie hielten die Fahne während der iranischen Nationalhymne vor dem Spiel und nach den zwei Treffern der Neuseeländer beim 2-2-Unentschieden in die Höhe.