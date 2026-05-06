Iran-Krieg: Trump setzt Einsatz für sichere Hormus-Durchfahrt aus

Zwischen Washington und Teheran nahmen die Spannungen zuletzt trotz Waffenruhe wieder zu. Streitpunkt ist auch die Straße von Hormus. Präsident Trump kündigt eine überraschende Kehrtwende an.
Washington - Präsident Donald Trump will den US-Einsatz für eine sichere Durchfahrt von Schiffen durch die Straße von Hormus "für kurze Zeit" aussetzen. Während des Stopps von "Projekt Freiheit" solle geprüft werden, ob ein Abkommen zwischen Washington und Teheran abgeschlossen und unterzeichnet werden könne, teilte Trump auf seiner Plattform Truth Social mit. Es habe für ein solches "umfassendes und abschließendes" Abkommen "große Fortschritte" gegeben, schrieb er.