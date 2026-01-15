Iran: Die Islamische Republik zerbricht an inneren Widersprüchen

Das Regime im Iran hat Zeit gewonnen. Dennoch ist die Herrschaft der schiitischen Geistlichen gescheitert, kommentiert Thomas Seibert.
Die Islamische Republik Iran hat die jüngste Protestwelle niedergeschlagen und ist durch einen Deal mit Donald Trump einer militärischen Strafaktion der USA vorerst entkommen. Trotzdem ist die Herrschaft der schiitischen Geistlichen in Teheran gescheitert. Bis zum nächsten Aufstand wird es nicht lange dauern. Das liegt daran, dass die Theokratie ihre inneren Widersprüche nicht überwinden kann. Was als System unter göttlicher Führung mit Bürgerbeteiligung gedacht war, ist zu einer Kleptokratie erstarrt.