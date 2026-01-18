Iran: Chamenei macht Trump für Opfer verantwortlich und droht „Aufrührern“

Das geistliche Oberhaupt des Iran, Ayatollah Chamenei, hat US-Präsident Trump die Schuld für „Opfer“ bei den Protesten im Land gegeben und „Aufrührern“ mit Vernichtung gedroht.
Irans geistliches Oberhaupt Ayatollah Ali Chamenei hat US-Präsident Donald Trump die Schuld für „Opfer“ bei den Protesten in seinem Land gegeben und zugleich „Aufrührern“ mit Vernichtung gedroht. „Wir machen den amerikanischen Präsidenten für die Opfer, die Schäden und die Anschuldigungen verantwortlich, die er gegen die iranische Nation erhoben hat“, sagte Chamenei am Samstag.