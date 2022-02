1 Saadi Daud und Ziad Hagag sagen, sie wüssten teils nicht mehr weiter. Die Stadt hat derweil eine andere Sicht auf die Dinge. Foto: Frank Wahlenmaier

Möhringen - Seit beinahe 14 Jahren leben Saadi Daud und Ziad Hagag mit ihren drei Kindern in Deutschland. Damals flohen die Jesiden aus dem Irak, Ziad Hagag berichtet, sein Bruder sei von Anhängern des islamischen Staates (IS) ermordet worden, weil er in seinem Supermarkt angeblich Produkte verkauft habe, die gegen die Wertvorstellung der Terrormiliz entsprachen. Getrieben von der Angst, dass der IS auch vor ihm, seiner Frau Saadi und ihren Kindern nicht halt machen würden, hätten sie ihre nötigsten Habseligkeiten zusammengepackt und ihre Heimat verlassen.

In Deutschland angekommen, machte Ziad Hagag das, was er am besten kann. Er suchte sich Arbeit als Friseur – und fand sie in einem Barbershop am Olgaeck in der Stuttgarter Innenstadt. Dort habe er jahrelang gearbeitet und so seine Familie ernähren können. Seit vier Jahren hat er nun einen eigenen Laden am Möhringer Bahnhof, seit zwei Jahren einen weiteren in Heumaden.

Bisher unbefristetes Asylrecht

Das Geschäft laufe gut, die Kunden seien zufrieden, und eigentlich müssten das Saadi Daud und Ziad Hagag ebenfalls sein. Aber eine Sache fehle ihnen noch für ihr Glück, etwas, das ihnen bis heute verwehrt geblieben sei: die deutsche Staatsangehörigkeit. „Meine Frau und ich haben einen Einbürgerungs- und Sprachkenntnistest absolviert und bestanden sowie alle nötigen Formulare ausgefüllt und eingereicht, aber seit Jahren kommen wir nicht weiter“, sagt Ziad Hagag.

Den Erstantrag für das Einbürgerungsverfahren der Familie hätten sie bereits im Jahr 2017 beim Amt für öffentliche Ordnung gestellt. Bisher habe man ihnen nur ein unbefristetes Asylrecht ausgesprochen. „Seitdem ist es ein nervenzerreibenes Hin und Her“, sagt Saadi Daud. „Wenn wir beim Amt anrufen, ist es meistens belegt oder sie fordern neue Unterlagen, die wir einreichen sollen.“ Dokumente wie zum Beispiel eine Geburtsurkunde der ältesten Tochter, Avesta Hagag, wie aus einem Schreiben des öffentlichen Ordnungsamtes hervorgeht.

Stress und Ungewissheit setzen der Frau zu

Da die Tochter zwar in Deutschland aufgewachsen, aber im Irak geboren ist, benötigt das Amt entweder eine Identifikationskarte oder eine Staatsangehörigkeitsurkunde. „Ich habe bereits mehrere Tausend Euro dafür ausgegeben, um einen offiziellen Nachweis vorlegen zu können“, sagt Ziad Hagag. Von den irakischen Behörden habe er lediglich eine Bestätigung über die Existenz seiner Tochter erhalten. Dem Amt reiche das aber nicht, weswegen die Stadt die Familie im Dezember vergangenen Jahres dazu aufgefordert hatte, einen Vaterschaftstest durchzuführen. Die Kosten hierfür muss die Familie ebenfalls selbst tragen.

„Wir sind so langsam am Ende unserer Kräfte“, sagt Saadi Daud. All der Stress und die Ungewissheit haben ihr besonders zugesetzt. Seit Kurzem befinde sie sich in psychologischer Behandlung und müsse zudem Medikamente nehmen, wie sie sagt. Doch würde das fehlende Dokument der ältesten Tochter den Einbürgerungsprozess wirklich beschleunigen, oder gibt es noch mehrere lockere Stellschrauben?

Das sagt die Stadt Stuttgart zu dem Fall

Nach Anfrage unserer Zeitung beim Ordnungsamt antwortet die Pressestelle der Landeshauptstadt, dass eine geklärte Identität eine wesentliche Einbürgerungsvoraussetzung sei. Dafür seien grundsätzlich ausländische Personenstandsurkunden vorzulegen. „Ist dies nachweisbar nicht möglich, ist zu prüfen, ob andere Nachweise geführt werden können. Dieses Verfahren ist häufig zeitaufwendig“, teilt ein Pressesprecher mit. Weiter heißt es, dass bei Selbstständigen mit häufig wechselnden Einkünften, eine Prognoseentscheidung erforderlich sei, wobei die Einkommensentwicklung über einen längeren Zeitraum betrachten werden müsse. „Eine Einbürgerung setzt grundsätzlich voraus, dass der Antragsteller seinen Lebensunterhalt ohne Inanspruchnahme öffentlicher Mittel sichern kann“, so der Sprecher der Stadt.

Mit diesen Erklärungen konfrontiert, zeigen sich Ziad Hagag und Saadi Daud sichtlich enttäuscht. „Wir machen alles, was von uns verlangt wird und in unserer Macht steht“, sagt Zaid Hagag. „Außerdem zahlen wir Steuern und Krankenkassenbeiträge für unsere Mitarbeiter und halten uns an das Gesetz.“ Die behördlichen Hindernisse, die er und seine Frau dabei erleben, seien für sie jedes Mal wie ein Schlag ins Gesicht, dennoch geben sie sich weiterhin kämpferisch. Er sagt: „Deutschland ist unsere neue Heimat, und hier in Möhringen haben wir unseren Lebensmittelpunkt gefunden.“