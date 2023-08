1 Theresa Schopper ist die einzige grüne Kultusministerin. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Ob Baden-Württembergs Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) sich einen Gefallen damit getan hat, dass sie beim Forum einer Tageszeitung im Land ein wenig über den neuesten Bildungsvergleich gesprochen hat, bevor sie es eigentlich durfte? Das wird sie vielleicht am Montag zu spüren bekommen. Denn dann wird der IQB-Bildungstrend, der die Schülerleistungen der Viertklässler im Lesen, Zuhören, bei Rechtschreibung und Mathematik in ganz Deutschland miteinander vergleicht, in Berlin offiziell vorgestellt. Bis dahin haben die Kultusministerkonferenz (KMK) als Auftraggeber und das Institut für Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB), das die Untersuchung gemacht hat, eine Sperrfrist verhängt.