Probleme mit dem Update auf iOS 26: Was tun?

Seit gestern ist iOS 26 offiziell verfügbar. Doch was kann man tun, wenn das Update Probleme bereitet?
Zunächst lohnt sich ein Blick auf die grundlegenden Voraussetzungen. Damit das Update erfolgreich installiert werden kann, muss das jeweilige Gerät mit iOS 26 kompatibel sein. Welche iPhones das Update erhalten, erfahren Sie hier. Außerdem benötigt man eine stabile Internetverbindung, ausreichend freien Speicherplatz und ausreichend Akku bzw. eine Stromversorgung. Ist einer dieser Punkte nicht erfüllt, bleibt das Update oft schon im Ansatz hängen.