Apple hat drei Tage lang seine neuesten Produkte der Weltöffentlichkeit präsentiert: von einem neuen Budget-iPhone bis zu einem neuen günstigsten MacBook für deutlich unter tausend Euro.
Mit einem dreitägigen Event hat Apple seinen Kundinnen und Kunden einen regelrechten Produktreigen beschert. Im Mittelpunkt stehen ein neues iPhone-Modell, ein besonders preisgünstiger Mac-Einstieg, überarbeitete MacBook-Pro- und MacBook-Air-Varianten, eine neue Generation professioneller Apple-Chips sowie eine vollständig erneuerte Display-Familie. Das sind die Neuzugänge im Apple-Katalog.