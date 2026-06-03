iPhone-Konzern: Apple siedelt Zentrum für App-Entwickler in Berlin an

1 Apples Berliner Entwicklerzentrum wird das erste in Europa. (Archivbild) Foto: Jens Kalaene/dpa

Apples Zentren für App-Entwickler gab es bisher in Asien und am kalifornischen Sitz des Konzerns. Beim ersten Standort in Europa entschied sich der iPhone-Riese für Deutschland.











Link kopiert



Cupertino/Berlin - Apple wird sein erstes europäisches Zentrum zur Unterstützung von App-Entwicklern in Berlin ansiedeln. Der Standort im Stadtbezirk Mitte soll in diesem Jahr öffnen, wie der iPhone-Konzern ankündigte. Es wird das fünfte Apple Developer Center nach Bengaluru, Shanghai, Singapur und dem Konzernsitz Cupertino.