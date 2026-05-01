Apple hat dank Konzernchef Cook eine der robustesten Lieferketten der Welt. Doch wegen des KI-Booms dringen Chip-Engpässe auch zum iPhone-Konzern durch. Zudem unterschätzte Apple die Mac-Nachfrage.
Cupertino - Der drastische Anstieg der Speicherchip-Preise trifft auch den für seine robuste Lieferkette bekannten iPhone-Konzern Apple. Man rechne mit "erheblich" höheren Kosten für Speicher im laufenden Quartal, sagte Firmenchef Tim Cook. Auch danach werde der Speicherpreis zunehmende Auswirkungen auf das Apple-Geschäft haben.