iPhone 17e im Test: Apples Budget-Handy überraschend stark im Alltag

Kein Pro-Modell, kein Technik-Feuerwerk - aber ein iPhone, das im Alltag sehr vieles richtig macht. Das neue Einsteiger-Modell 17e zeigt im Test jedoch auch, wo der günstigere Preis dann doch seinen Tribut fordert.
Das neue iPhone 17e ist kein Modell, das sich über große Gesten definiert. Es setzt vielmehr auf jene Qualitäten, die man im Alltag schnell zu schätzen lernt: solides Tempo, ordentliche Akkulaufzeit, eine verlässliche Kamera und mit MagSafe endlich auch ein Detail, das im täglichen Gebrauch wirklich fehlte. Wer den Vorgänger kennt, merkt schnell: Das hier ist kein großer Neuanfang, sondern ein sinnvoll gepflegtes Update.