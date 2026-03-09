iPhone 17e im Test: Apples Budget-Handy überraschend stark im Alltag

Kein Pro-Modell, kein Technik-Feuerwerk - aber ein iPhone, das im Alltag sehr vieles richtig macht. Das neue Einsteiger-Modell 17e zeigt im Test jedoch auch, wo der günstigere Preis dann doch seinen Tribut fordert.

Das neue iPhone 17e ist kein Modell, das sich über große Gesten definiert. Es setzt vielmehr auf jene Qualitäten, die man im Alltag schnell zu schätzen lernt: solides Tempo, ordentliche Akkulaufzeit, eine verlässliche Kamera und mit MagSafe endlich auch ein Detail, das im täglichen Gebrauch wirklich fehlte. Wer den Vorgänger kennt, merkt schnell: Das hier ist kein großer Neuanfang, sondern ein sinnvoll gepflegtes Update.

Apple bleibt bei seinem Einsteigermodell beim handlichen Format, setzt auf Aluminium und vorne auf Ceramic Shield 2. Im Alltag wirkt das Gerät dabei robust, ohne klobig zu sein. Und wer vom Vorgänger kommt, merkt die Veränderungen vor allem dort, wo sie praktisch sind: mehr Speicher ab Werk, MagSafe und ein etwas runderes Gesamtpaket. Dazu kommt mit Hellrosa eine neue Farboption, die dem 17e einen frischeren Auftritt gibt.

Tempo, das sich nicht beweisen muss

Im täglichen Einsatz ist das 17e genau so schnell, wie man es von einem aktuellen iPhone erwartet: Apps öffnen ohne Verzögerung, der Wechsel zwischen Programmen wirkt souverän und nichts fühlt sich dabei "billig" an. Das neue Modell arbeitet mit Apples A19-Chip, dazu kommt das modernere Modem C1X. Im Alltag fällt das weniger als nackte Technikzahl auf, sondern eher als Gefühl: Das Gerät arbeitet unaufgeregt schnell und stabil.

Das passt gut zur Grundidee des Geräts: nicht mit Benchmark-Phrasen glänzen, sondern dafür sorgen, dass man im Alltag einfach Ruhe hat. Beim Akku ist es ähnlich. Im Test der Nachrichtenagentur spot on news kam das 17e problemlos durch lange Tage, auch dann, wenn viel gestreamt, fotografiert und navigiert wurde. Bei längerer Videowiedergabe lag die Laufzeit in einem Bereich, der die von Apple genannten 26 Stunden durchaus plausibel erscheinen lässt. Entscheidend ist aber vor allem: Das 17e ist kein iPhone, bei dem man ständig die Prozentanzeige im Blick behalten muss.

Kamera: weniger Hardware-Show, mehr Alltag

Die Kamera des 17e ist kein "Alles-für-alle"-System - sie ist eine sehr gute Hauptkamera für den Alltag. Im Test zeigte sich vor allem, wie unkompliziert das Gerät fotografiert: Schnappschüsse sitzen, Porträts wirken sauber getrennt, und man muss nicht ständig zwischen Linsen wechseln, um das richtige Bild zu bekommen. Die 48-MP-Fusion-Kamera mit 2x-Option in optischer Qualität ist keine Kamera zum Herumprotzen, sondern eine, die im Alltag oft genau richtig liegt.

Der eigentliche Fortschritt liegt dabei weniger in einem spektakulären Hardware-Sprung als in der Art, wie Apple die Hauptkamera im Alltag einsetzt. Porträts profitieren von automatisch erfassten Tiefeninformationen. Gerade für Nutzerinnen und Nutzer, die vor allem Familie, Alltag oder Reisen fotografieren, ist das oft mehr wert als ein möglichst langes Datenblatt.

Natürlich gibt es damit auch eine klare Grenze: Wenn man gern ultraweit fotografiert - Innenräume, Architektur, Gruppen in engen Situationen - fehlt die entsprechende Linse. Und wer die Kamera-Power der Pro-Modelle kennt, wird bei Spezialdisziplinen eher die größere iPhone-Welt vermissen. Das ist aber kein Fehler des 17e, sondern Teil seines Charakters: Es will nicht alles, sondern das Richtige gut.

MagSafe ist zurück - und das ist mehr als ein Detail

Der vielleicht alltagstauglichste Schritt nach vorn ist MagSafe. Im Test zeigt sich schnell, wie sehr dieses Detail im Alltag fehlt, wenn es nicht da ist: Wallets, Halterungen und Ladepads rasten einfach sauber ein, und genau dadurch wirkt das 17e runder als sein Vorgänger. Auch beim kabellosen Laden macht sich das bemerkbar, weil das Andocken deutlich unkomplizierter ist.

Beim Display bleibt Apple allerdings bewusst auf der klassischen Spur. Das Panel ist im Alltag völlig ausreichend, hell genug und angenehm zu bedienen, verzichtet aber weiterhin auf Dinge wie ProMotion, Always-On oder Dynamic Island. Wer von einem neueren oder teureren Modell kommt, sieht das beim Scrollen und im direkten Vergleich durchaus. Für viele dürfte das verschmerzbar sein - es zeigt aber auch, wo Apple die Grenze zwischen 17e und iPhone 17 ganz bewusst zieht.

Fazit und Preis

Das iPhone 17e ist ein sehr stimmiges "e"-Update: mehr Speicher ab Werk, MagSafe, ordentliches Tempo, gute Kamera - und vor allem das Gefühl, dass Apple die Alltagspunkte ernst genommen hat. Gleichzeitig muss man ehrlich sagen: Wer schon ein iPhone 16e besitzt, bekommt hier keinen Umbruch, sondern vor allem Feinschliff. Der Sprung vom iPhone SE zur 16e-Generation war deutlich größer; beim 17e geht es eher um ein solides Nachlegen, nicht um weltbewegende Neuerungen.

Preislich startet das iPhone 17e bei 699 Euro mit 256 GB, die 512-GB-Variante liegt bei 949 Euro. Erhältlich ist es ab 11. März. Doch wer sollte ein reguläres iPhone 17 kaufen? Und wer das 17e? Die Budget-Version ist vor allem für diejenigen, die vernünftige Wahl, die ein modernes Apple-Smartphone wollen, aber nicht jede Komfort- oder Kamerareserve brauchen und gleichzeitig preisbewusst unterwegs sind. Wer jedoch Wert auf das bessere Display und etwas mehr Flexibilität legt, wird den Aufpreis zum großen Bruder zumindest kurz durchrechnen.