Ab wann kann man das iPhone 17 vorbestellen?

Der Release des iPhone 17 steht vor der Tür – und wie jedes Jahr stellt sich für viele Apple-Fans die Frage: Ab wann lässt sich das neue Modell vorbestellen?

Apple selbst hat bislang weder das Datum für die Vorstellung noch für den Verkaufsstart des iPhone 17 offiziell angekündigt. Traditionell hält sich das Unternehmen bis zur Keynote mit allen Details zurück. Das Online-Magazin iphone-ticker.de berichtet jedoch, aus dem Umfeld deutscher Mobilfunkanbieter erfahren zu haben, dass die Präsentation am Dienstag, den 9. September 2025, stattfinden soll.

Folgt Apple seinem typischen Zeitplan, würde das bedeuten:

Vorbestellungen ab Freitag, 12. September 2025

Regulärer Verkaufsstart am Freitag, 19. September 2025

Diese Termine passen zum Muster der vergangenen Jahre. Schon beim iPhone 14, 15 und 16 lag jeweils eine Woche zwischen Vorbestellungsstart und Marktstart.

Um wie viel Uhr beginnt die Vorbestellung?

In den letzten Jahren hat Apple die Bestellmöglichkeit am jeweiligen Freitag um 5 Uhr morgens kalifornischer Zeit freigeschaltet. Für Deutschland bedeutet das 14:00 Uhr nachmittags. Wer also das iPhone 17 möglichst früh haben möchte, sollte diesen Zeitpunkt im Kalender markieren.

Wie läuft die Auslieferung?

Apple liefert iPhones in der Regel zum offiziellen Verkaufsstart aus, der etwa eine Woche nach der Vorbestellung liegt. Zum Beispiel beim iPhone 16, dessen Vorbestellungen am 13. September 2024 starteten, erfolgte die Auslieferung und Verfügbarkeit im Handel ab dem 20. September 2024.

Die Lieferzeit kann jedoch je nach Modell, Farbe und Speichergröße variieren – bei sehr gefragten Versionen kann es zu Verzögerungen kommen, und Lieferungen können sich ziehen. Wer früh bestellt, erhält in der Regel auch eine frühere Lieferung, da Apple die Geräte chargenweise ausliefert.

In Deutschland liegt die offizielle Lieferzeit meist zwischen 3 und 7 Werktagen nach Versand, wobei Apple direkt oder Händler wie Telekom, Vodafone oder O2 rechtzeitige Lieferungen zum Startdatum versuchen zu gewährleisten. Apple-Store-Abholungen sind oft ebenfalls am ersten Verkaufstag möglich.