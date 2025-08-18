Ab wann kann man das iPhone 17 vorbestellen?

Der Release des iPhone 17 steht vor der Tür – und wie jedes Jahr stellt sich für viele Apple-Fans die Frage: Ab wann lässt sich das neue Modell vorbestellen?
Apple selbst hat bislang weder das Datum für die Vorstellung noch für den Verkaufsstart des iPhone 17 offiziell angekündigt. Traditionell hält sich das Unternehmen bis zur Keynote mit allen Details zurück. Das Online-Magazin iphone-ticker.de berichtet jedoch, aus dem Umfeld deutscher Mobilfunkanbieter erfahren zu haben, dass die Präsentation am Dienstag, den 9. September 2025, stattfinden soll.