Gerüchte um Schließung von Kult-Kneipe Die Schwemme in Bad Cannstatt bleibt offen

Die Polizei hat am Bahnhof in Bad Cannstatt eine Kneipe aufgrund diverser Mängel geschlossen. Im Netz wird wild spekuliert, dass es die kultige Schwemme sei – doch das ist falsch. Man versichert, dass dort hygienetechnisch „alles in Ordnung“ sei.