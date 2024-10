Wann wird iOS 18.1 veröffentlicht? (Release Date)

1 iOS 18.1 ist schon bald verfügbar. Foto: Thaspol Sangsee / shutterstock.com

Apple plant nach Angaben von Bloomberg-Journalist Mark Gurman, iOS 18.1 am Montag, den 28. Oktober 2024 zu veröffentlichen. Ein zentrales neues Feature dieses Updates ist die Einführung von Apple Intelligence. Allerdings wird dieses Feature vorerst nicht in Deutschland verfügbar sein. Nutzer in anderen Ländern werden auf dieses lang erwartete KI-Feature zugreifen können, während in Deutschland der Start erst im Jahr 2025 erwartet wird.