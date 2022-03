1 Impfzertifikate können ab iOS 15.4 in die Apple Wallet übertragen werden. Foto: Tada Images / shutterstock.com

Mit dem neuen iOS-Update 15.4 können iPhone-Nutzer nun ihre Impfzertifikate in die Apple Wallet übertragen. Wir zeigen, wie das funktioniert.















Bislang konnte man Impf- und Genesenenzertifikate nur über eine Sonderlösung in die Apple Wallet übertragen. Nun hat Apple endlich nachgezogen und liefert mit der iOS-Version 15.4 eine offizielle Lösung für die Übertragung der COVID-Zertifikate in die Apple Wallet. Die Integration erfolgt über die Health-App auf dem iPhone. Und so funktioniert das Ganze:

Öffnen Sie auf Ihrem iPhone die Kamera (rückseitig)

Scannen Sie nun den QR-Code Ihres COVID-Zertifikates.

Daraufhin erscheint eine Meldung der Health-App

Klicken Sie die Meldung an und wählen Sie „Zu Wallet und Health hinzufügen“

Tippen Sie auf „Fertig“

Nun erscheint das Zertifikat sowohl in der Health-App als auch in der Apple Wallet.

Braucht man die CovPass-App noch?

Bitte beachten Sie, dass nur offizielle COVID-Zertifikate, die den EU-Standards entsprechen, mit der Health-App eingescannt werden können. Testergebnisse sind daher mitunter nicht kompatibel mit der Apple Wallet und müssen weiterhin über die CovPass- oder Corona-Warn-App verwaltet werden. Was die Benutzung von Impfzertifikaten anbelangt, so kann die Apple Wallet die CovPass- und die Corona-Warn-App ersetzen. Denn ausschlaggebend für die Kontrolle der Nachweise ist der jeweilige QR-Code, der auch in der Apple Wallet abgebildet wird. Es kann jedoch nicht schaden, zumindest eine der beiden Apps als Backup auf dem iPhone zu behalten.

Was ist noch neu bei iOS 15.4?

Neben der Möglichkeit, Impfzertifikate in die Apple Wallet zu übertragen, bringt iOS 15.4 noch einige andere Neuerungen mit sich. So ermöglicht die neue Version zum Beispiel das Entsperren des iPhones per Gesichtserkennung mit Maske. Der Maskenmodus kann in den Einstellungen unter Face ID eingerichtet werden. Außerdem kann man mit der Funktion „Universal Control“ Daten nahtlos zwischen iPad und Mac austauschen. Darüber hinaus gibt es eine Palette an neuen Emojis und einige kleinere Anpassungen. Falls Sie iOS 15.4 noch nicht installiert haben, gehen Sie in die Einstellungen zu „Allgemein“ und wählen Sie dort den Menüpunkt „Softwareupdate“ aus.