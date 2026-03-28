Die neuen IOC-Richtlinien für Geschlechtertests hält Caster Semenya für beschämend. Der frühere Leichtathletik-Star will Widerstand formieren.
Lausanne - Die zweimalige 800-Meter-Olympiasiegerin Caster Semenya hat die neuen Richtlinien des Internationalen Olympischen Komitees in der Geschlechterdebatte scharf kritisiert und will sie juristisch anfechten. "Ich werde Athleten ermutigen, sich zu einer Sammelklage zusammenzuschließen", sagte die 35-jährige Südafrikanerin Sky Sport News, "denn das ergibt keinen Sinn. Es rettet den Frauensport nicht."