Kampf gegen das Coronavirus in der Region Stuttgart In 130 Heimen ist die Zweitimpfung abgeschlossen

Noch immer krankt das Impfgeschehen in der Region Stuttgart an Impfstoffmangel. Immerhin hat sich die Arbeit der Impfzentren eingespielt. Und die mobilen Teams kommen in den Pflegeheimen gut voran. Bald soll es auch etwas mehr Impfstoff geben.