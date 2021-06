1 Auch Stuttgart kann weiter lockern. Aber Abstände müssen trotzdem eingehalten werden. Foto: imago images/Arnulf Hettrich

Es hat wieder etwas gedauert in der Landeshauptstadt, weil die Inzidenz nun aber auch in Stuttgart unter der Marke von zehn Fällen pro 100 000 Einwohner liegt, kann auch hier weiter gelockert werden. So sind private Treffen mit bis zu 25 Personen ohne Einschränkungen wieder möglich.

Stuttgart - In der Landeshauptstadt lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Mittwoch bei neun Fällen pro 100 000 Einwohnern und ist damit seit fünf Tagen unter dem Wert von zehn. Damit sind nach der Coronaverordnung des Landes von Donnerstag an weitere Lockerungen möglich.

Nach der Inzidenzstufe eins sind nun private Treffen mit maximal 25 Personen ohne Beschränkung der Haushalte möglich, Genesene, Geimpfte und Kinder bis zu 13 Jahren zählen nicht mit. Private Veranstaltungen sind nun mit bis zu 300 Personen möglich, in geschlossenen Räumen muss aber zusätzlich ein 3G-Nachweis (geimpft, genesen, getestet) vorgelegt werden. Für öffentliche Veranstaltungen wie Konzerte oder Flohmärkte gibt es verschiedene Möglichkeiten. Sie können mit bis zu 1500 Personen im Freien und mit bis zu 500 Personen in geschlossenen Räumen stattfinden. Ab 300 Personen herrscht aber zusätzlich Maskenpflicht.

Keine Begrenzung der Personenzahl

Folgende Bereiche unterliegen keiner Begrenzung der Personenzahl mehr: Freizeitparks, Schwimmbäder, Bildungsveranstaltungen, Kultureinrichtungen sowie Gastronomie und Beherbergungsbetriebe. Maskenpflicht in geschlossenen Räumen und, sofern der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, auch im Freien sowie das Abstandsgebot gelten weiter.

Auch für den Einzelhandel gelten keine besonderen Regeln mehr. Für körpernahe Dienstleistungen gilt die Pflicht, einen 3G-Nachweis vorzulegen, sofern eine Maske nicht dauerhaft getragen werden kann. Dieser Nachweis ist ausnahmsweise dann nicht erforderlich, wenn es sich um gesundheitsbezogene Dienstleistungen wie Physio- oder Ergotherapie handelt. In Prostitutionsstätten ist ein 3G-Nachweis sowie eine Kontaktdatenerfassung allerdings weiter notwendig.

Auch Diskotheken können wieder öffnen

Messeveranstaltungen können mit einer Person pro je angefangene drei Quadratmeter stattfinden. Eine Veranstaltung ohne Beschränkung der Teilnehmer ist mit 3G-Nachweis möglich. Auch Diskotheken dürfen wieder öffnen. Dort ist die Zahl der Gäste jedoch auf eine Person je angefangene zehn Quadratmeter begrenzt, außerdem müssen die Kontaktdaten der Gäste erfasst und es muss ein 3G-Nachweis vorgelegt werden.

Sportliche Betätigung im Freien und in geschlossenen Räumen ist ohne Beschränkung möglich. Für Sportwettkämpfe sind im Freien maximal 1500 Zuschauer erlaubt, bei über 300 Personen besteht eine Maskenpflicht. In geschlossenen Räumen sind Wettkämpfe mit bis zu 500 Zuschauern möglich.

In geschlossenen Räumen und, soweit die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern nicht dauerhaft möglich ist, besteht grundsätzlich Maskenpflicht. Dies gilt insbesondere im öffentlichen Nahverkehr, im Einzelhandel und bei Veranstaltungen.