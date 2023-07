1 Wie viele hatten schon Corona? Das lässt sich zumindest schätzen. Foto: imago/Manuel Geisser

Mehr als 20 Millionen Coronainfektionen wurden in Deutschland bislang gezählt. Dazu kommt eine erhebliche Dunkelziffer. Gibt es mehr Infizierte oder mehr (noch) nicht Infizierte? Wir haben nachgerechnet.









Die Coronainzidenz erreicht in der sechsten Welle Höchstwerte. Werte knapp unter 2000 bedeuten, dass die Infektion Woche für Woche bei zwei Prozent der Bevölkerung mit PCR-Test nachgewiesen wird. Mehr als 4,3 Millionen Menschen gelten aktuell als „aktive Fälle“, also akut infiziert – auch dieser Wert war noch nie so hoch.