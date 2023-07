Corona-Regelwirrwarr in Deutschland

Das Aufatmen aufgrund der aktuellen Corona-Zahlen ist deutschlandweit zu hören. Doch mit der Inzidenz unter 50 wächst auch wieder die Konfusion: Was gilt denn nun? Nach mehr als einem Jahr Pandemie herrscht immer noch ein Regelwirrwarr, kommentiert unsere Autorin Almut Siefert.









Stuttgart - Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. So hatte er sich auch daran gewöhnt, dass derzeit einfach nichts geht. Nach mehr als sechs Monaten soll es nun aber endlich soweit sein: Das Leben startet wieder voll durch. Eine Mischung aus leiser Euphorie und lauteren Bedenken liegt bereits seit Tagen in der Luft. Zusammen mit der noch sehr vorsichtig formulierten Frage: War es das mit Corona? Klarer scheint da manchem die Erkenntnis, dass wir uns mit dem Wirrwarr an Verordnungen wohl länger rumplagen werden müssen als mit dem Virus selbst.