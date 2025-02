Prinz Harry hat bei den diesjährigen Invictus Games in Kanada eine emotionale Abschlussrede gehalten. Darin feierte er die Athleten.

Prinz Harry (40) hat die Invictus Games 2025 mit einer emotionalen Rede beendet. Der Herzog von Sussex betrat dafür laut "People"-Magazin die Bühne bei der Abschlusszeremonie der Veranstaltung, die in Vancouver und Whistler stattfand, und stimmte demnach die kanadische Nationalhymne an.

Harry sagte dann: "Ihr habt es wieder einmal geschafft. Haben wir alle Spaß gehabt?" Dann dankte er den Organisatoren, Behörden, "allen Kanadiern" und den Angehörigen der Athleten. Der britische Royal ist Gründer und Schirmherr der Sportveranstaltung für verwundete, verletzte und kranke Soldaten und Soldatinnen.

Lesen Sie auch

"Ihr gebt uns Hoffnung durch eure Heilung"

"Denjenigen unter euch, deren Weg zu diesen Spielen schwierig und ungewiss war und die daran gezweifelt haben, ob sie es heute überhaupt hierher schaffen würden, danke ich, dass ihr uns gezeigt habt, was möglich ist", sagte Harry laut "People" zudem bei seiner Rede. "In dem Bestreben, euch selbst zu retten, habt ihr auch uns alle gerettet. Diejenigen, die euch lieben, und diejenigen, die ihr nicht einmal kennt."

Prinz Harry fügte hinzu: "Ein Held zu sein, ein Vorbild zu sein, hat nicht nur mit Belastbarkeit, Geschicklichkeit oder Kraft zu tun. Es geht um Integrität, Mitgefühl, Mut." Er erklärte weiter: "Ihr gebt uns Hoffnung durch eure Heilung, Ehrlichkeit und Menschlichkeit und natürlich durch euren Humor!" Die gesamte Invictus-Gemeinschaft mache die Welt zu einem besseren Ort, "und ihr tut das, indem ihr so seid, wie ihr seid", sagte Harry.

Rückkehr nach Großbritannien

Er versprach zudem, dass die Invictus Games so lange fortgesetzt werden, wie sie gebraucht werden: "So lange die Herausforderungen um uns herum es verlangen, werden die Spiele weitergehen", so Prinz Harry, der im Hinblick auf die nächste Ausgabe hinzufügte: "Birmingham 2027. Ihr habt die Erlaubnis zu feiern."

Es wird dann das erste Mal seit der Eröffnungsveranstaltung in London im Jahr 2014 sein, dass die von Harry ins Leben gerufene Sportveranstaltung für verwundete und kranke Militärangehörige im Vereinigten Königreich ausgetragen wird. Seit der Eröffnung im Jahr 2014 in London fanden die Invictus Games in Orlando (2016), Toronto (2017), Sydney (2018), Den Haag (2022) und Düsseldorf (2023) statt.

Prinz Harry lebt seit 2020 mit seiner Ehefrau, Herzogin Meghan (43), in Kalifornien. Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder, Archie (5) und Lilibet (3). Meghan hatte ihren Ehemann für einige Tage in Kanada bei den Invictus Games unterstützt, war aber früher als Harry abgereist, um sich um die Kinder kümmern zu können.