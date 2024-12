Invictus Games: Prinz Harry engagiert Katy Perry für Eröffnungsfeier

Prinz Harry (40) bekommt musikalischen Support bei der Eröffnungsfeier seiner Invictus Games im kommenden Februar in Kanada. Wie aus einer offiziellen Mitteilung auf der Website des internationalen Sportereignisses hervorgeht, tritt niemand Geringeres als Katy Perry (40) als Headlinerin bei der Auftaktveranstaltung in Vancouver auf. Doch damit nicht genug: Auch Noah Kahan (27) und Nelly Furtado (46) werden performen. Tickets für die Show sind derzeit für umgerechnet 80 Euro erhältlich.

Die Abschlusszeremonie sind hingegen etwas weniger prominent besetzt: Sowohl der Musiker Jelly Roll (40) als auch die Bands Barenaked Ladies und The War And Treaty werden dann auftreten. "Die Closing Ceremony bildet den spektakulären Abschluss von neun Tagen voller Erinnerungen und lebensverändernder Sportereignisse für die bis zu 550 Teilnehmer, ihre Familien und Freunde sowie viele Tausende von Invictus-Games-Fans auf der ganzen Welt, die die Spiele live, im Fernsehen und online miterlebt haben", heißt es auf der Seite. Die Ticketpreise hierfür liegen ebenfalls bei rund 80 Euro.

Handelt es sich um einen Freundschaftsdienst?

Einem Bericht der "Daily Mail" zufolge wohnen Harry und die 40-Jährige Katy Perry seit Jahren in Montecito in Kalifornien Tür an Tür. Auch sollen Perry und ihr Partner Orlando Bloom (47) zu den Gästen gehört haben, die zur dritten Geburtstagsfeier von Harrys Tochter Lilibet (3) eingeladen wurden. Im vergangenen Jahr besuchten Harry und dessen Ehefrau Herzogin Meghan (42) ein Konzert der "Firework"-Interpretin in Las Vegas.

2014 rief der Royal die Invictus Games ins Leben, die "einen Weg zur Genesung für verwundete, verletzte und kranke Soldaten und Soldatinnen aus aller Welt" bieten sollen - so heißt es auf der offiziellen Website. Die Invictus Games finden im Februar 2025 in Vancouver und Whistler statt. Es werden mehr als 500 Teilnehmer aus 25 Nationen erwartet.