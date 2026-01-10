Invictus Games in Großbritannien: Stehen Prinz Harry und König Charles bald zusammen auf der Bühne?

Sorgen Prinz Harry und König Charles bald für eine emotionale Geste? In Großbritannien steht kommendes Jahr ein wichtiges Event an, das die beiden gemeinsam eröffnen könnten.

Prinz Harry (41) kehrt mit den Invictus Games nächstes Jahr nach Großbritannien zurück. Dann könnten die Royal-Fans einen emotionalen Moment erleben: Angeblich will Harry seinen Vater König Charles (77) bitten, die Sportveranstaltung mit ihm zu eröffnen. Das behauptet zumindest das britische Boulevardblatt "The Sun". Das Verhältnis zwischen dem 41-Jährigen und seiner Familie gilt bekanntlich als angespannt, seit er 2020 mit seiner Ehefrau Herzogin Meghan (44) nach Kalifornien gezogen ist.

Für Harry "würde ein Traum in Erfüllung gehen", wenn er mit seinem Vater 2027 bei der Eröffnungsfeier der Invictus Games auf der Bühne in Birmingham stehen könnte, heißt es. Laut Insidern der "Sun" sollen König Charles und sein jüngster Sohn daran interessiert sein, "ihre langjährige Fehde zu beenden".

"Es ist sein Traum"

Die Rückkehr der von Prinz Harry ins Leben gerufenen Sportveranstaltung für verwundete und erkrankte Militärangehörige nach Großbritannien wäre der perfekte Zeitpunkt, um ihre Versöhnung zu besiegeln, so das Blatt. Die Vorbereitungen für die Invictus Games in Birmingham 2027 laufen angeblich auf Hochtouren.

Eine Quelle erklärte der "Sun" zufolge: "Prinz Harry möchte unbedingt, dass Charles bei den Invictus Games dabei ist - und er möchte, dass er die Spiele gemeinsam mit ihm eröffnet." Sowohl für das Event als auch für ihre Beziehung sei dies wichtig. "Es ist sein Traum, seinen Vater an seiner Seite zu haben." Weiter sagte die Quelle: Der Anblick der beiden auf der Bühne bei der Eröffnung der Invictus Games nächstes Jahr "wäre herzerwärmend und würde dem Geist des Anlasses entsprechen".

Es wird das erste Mal seit der Eröffnungsveranstaltung in London im Jahr 2014 sein, dass die Sportveranstaltung im Vereinigten Königreich ausgetragen wird. Seither fanden die Invictus Games in Orlando (2016), Toronto (2017), Sydney (2018), Den Haag (2022), Düsseldorf (2023) sowie Vancouver und Whistler (2025) statt.