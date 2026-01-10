Invictus Games in Großbritannien: Stehen Prinz Harry und König Charles bald zusammen auf der Bühne?

Sorgen Prinz Harry und König Charles bald für eine emotionale Geste? In Großbritannien steht kommendes Jahr ein wichtiges Event an, das die beiden gemeinsam eröffnen könnten.
Prinz Harry (41) kehrt mit den Invictus Games nächstes Jahr nach Großbritannien zurück. Dann könnten die Royal-Fans einen emotionalen Moment erleben: Angeblich will Harry seinen Vater König Charles (77) bitten, die Sportveranstaltung mit ihm zu eröffnen. Das behauptet zumindest das britische Boulevardblatt "The Sun". Das Verhältnis zwischen dem 41-Jährigen und seiner Familie gilt bekanntlich als angespannt, seit er 2020 mit seiner Ehefrau Herzogin Meghan (44) nach Kalifornien gezogen ist.