Investorsuche für Wohnturm in Fellbach: Der Schwabenlandtower – ein unendliches Drama

19 Der Wohnturm vor der Abendsonne: Perspektive ungewiss Foto: Dirk Herrmann

Vor genau einem Jahr hat die Adler Group erklärt, dass sie den Wohnturm im vorderen Remstal wieder loswerden möchte. Die Suche nach einem anderen Investor bleibt bisher aber erfolglos. Mittlerweile geht der Beinahe-Stillstand auf dem Fellbacher Rohbau in sein achtes Jahr.











Am 8. Februar 2023 war es, dass durch Recherchen unserer Zeitung der nächste Rückschlag beim Fellbacher Schwabenlandtower an die Öffentlichkeit kam. Auf Nachfrage erklärte seinerzeit der Investor, die Adler Group, dass man den Ausstieg aus dem Hochhausprojekt am östlichen Ende der Fellbacher Kernstadt, anpeile. Die Gruppe suche intensiv nach einem Käufer für den Wohnturm. Der Konzern befindet sich in erheblichen finanziellen Schwierigkeiten, im vergangenen August lautete die Schlagzeile im Wirtschaftsteil: „Milliardenverlust bei Adler-Immobilien.“