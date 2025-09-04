Investor zieht sich zurück: Permira trennt sich von seinen letzten Teamviewer-Anteilen

Corona brachte Teamviewer Höhenflüge, Permira Milliarden. Doch jetzt ist der Investor raus – und der Aktienkurs kämpft mit neuen Tiefs.
Der Finanzinvestor Permira ist elf Jahre nach seinem Einstieg beim Softwareanbieter Teamviewer nun endgültig ausgestiegen. Die Beteiligungsgesellschaft trennte sich von ihrem letzten verbliebenen Aktienpaket und erzielte damit einen Bruttoerlös von fast 115 Millionen Euro, wie sie in Luxemburg mitteilte. Insgesamt hat die Beteiligungsgesellschaft über die Jahre mehrere Milliarden eingenommen. Teamviewer, in Göppingen bei Stuttgart ansässig, hatte sich über die Jahre hinweg vom Start-up zu einem börsennotierten Unternehmen entwickelt.