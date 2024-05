Investor über Einkaufsmarkt in Oberstenfeld

1 Die Halle mit Sägezahndach von der Firma Werzalit wird im Neubaugebiet zu einem Einkaufsmarkt umgebaut. Foto: Werner Kuhnle

Ein Rewe-Markt mit Apotheke und Bäckerei ist im riesigen Baugebiet in Oberstenfeld geplant. Was sagt der Investor des Gebiets, Wolfgang Matt, zu den Zeitplänen und möglicher Konkurrenz?











Die Gemeinde Oberstenfeld sagt Ja zu einem Einkaufszentrum im neuen Baugebiet Bottwarwiesen auf dem ehemaligen Werzalit-Werksgelände. Warum der Rewe-Markt jetzt schon vor dem Neubaugebiet in Betrieb geht und ob Konkurrenz für den Einzelhandel in der Ortsmitte entsteht – darüber haben wir uns mit Wolfgang Matt, Geschäftsführer der Levkas GmbH unterhalten. Die Volksbank-Backnang-Tochter ist Eigentümerin des Geländes, auf dem sich rund 1300 Menschen in der 8100-Einwohner-Kommune neu ansiedeln sollen.